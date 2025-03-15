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Ликвидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака

Иван ДьяконовСуббота, 15 марта 2025, 07:28
Ликвидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака
F-16 Fighting Falcon военно-воздушных сил США. Фото: CENTCOM

В ходе совместной операции иракской разведки и международной коалиции под руководством США в Ираке был ликвидирован один из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа".

Источник: премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, передает Fox News

Детали: Премьер назвал его "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире". 

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Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что их силы, совместно с иракскими разведывательными и силовыми структурами, нанесли авиаудар в провинции Анбар, в результате которого был ликвидирован "второй по важности лидер ИГИЛ в мире", а также глава глобальных операций группировки.

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Дословно CENTCOM: "Как эмир ИГИЛ, принимающий решения на самом высоком уровне, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и планирование ИГИЛ по всему миру, а также руководил значительной частью финансов глобальной организации группировки".

Детали: Американские и иракские силы, прибывшие на место после удара, обнаружили двух ликвидированных террористов, обоих в поясах смертника и с несколькими видами оружия. ДНК-идентификация подтвердила, что одним из них был Абу Хадиджа.

"Абу Хадиджа был одним из важнейших членов ИГИЛ в мире. Мы продолжим уничтожать террористов и разрушать их группировки, которые угрожают нашей родине, союзникам и партнерам в регионе и за его пределами", – подчеркнул командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла.

Свою реакцию также выразил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Прямая речь Трампа: "Сегодня беглец, лидер ИГИЛ в Ираке, был ликвидирован. Наши отважные воины безжалостно выслеживали его. Его жалкая жизнь завершена вместе с другим членом ИГИЛ в координации с правительством Ирака и Курдским региональным правительством. Мир через силу".

терроризмИракСША
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