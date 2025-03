Ликвидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака

В ходе совместной операции иракской разведки и международной коалиции под руководством США в Ираке был ликвидирован один из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа".

Источник: премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, передает Fox News

Детали: Премьер назвал его "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире".

Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что их силы, совместно с иракскими разведывательными и силовыми структурами, нанесли авиаудар в провинции Анбар, в результате которого был ликвидирован "второй по важности лидер ИГИЛ в мире", а также глава глобальных операций группировки.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw