США готують нові обмеження на в’їзд для громадян 43 країн, зокрема Росії та Білорусі – NYT

Адміністрація Дональда Трампа розглядає масштабне посилення правил в’їзду до Сполучених Штатів для громадян 43 країн. До списку можуть увійти Росія та Білорусь, а також низка держав із Близького Сходу, Африки та Азії.

Джерело: The New York Times з посиланням на офіційних осіб, обізнаних з цим питанням

Деталі: За словами джерел видання, проєкт списку країн, громадяни яких можуть потрапити під обмеження, був розроблений Державним департаментом США у співпраці з представниками служб безпеки.

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Проєкт списку передбачає три категорії списку країн: червоний, помаранчевий і жовтий.

"Червоний" список із 11 країн, громадянам яких буде повністю заборонено в’їзд до США.

"Помаранчевий" список із 10 країн, для яких подорожі будуть суттєво обмежені. Заможні бізнесмени можуть отримати дозвіл на в’їзд, але імміграційні та туристичні візи для громадян цих держав можуть бути заблоковані. Громадяни з цього списку також пройдуть обов’язкову особисту співбесіду для отримання візи. До цього списку зокрема потрапили Білорусь та Росія.

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Громадянам з 22 країн "жовтого" списку буде надано 60 днів для усунення виявлених недоліків. Причому із загрозою переміщення до одного з інших списків у разі невиконання вимог.

До таких проблем можуть належати ненадання Сполученим Штатам інформації про мандрівників, які прибувають, імовірно неналежні заходи безпеки під час видачі паспортів або продаж громадянства особам із заборонених країн, що може слугувати "лазівкою" для обходу обмежень.

Авторство: The New York Times

Дослівно: "Коли Трамп вступив на посаду 20 січня, він видав указ, вимагаючи від Державного департаменту визначити країни, для яких інформація про перевірку та відбір є настільки недостатньою, що вимагає часткового або повного призупинення в’їзду громадян з цих країн".

Деталі: Видання також вказує, що до нового списку, ймовірно, потрапить Афганістан, який після виведення американських військ у 2021 році перейшов під контроль "Талібану".

Залишається невідомим, чи будуть ці обмеження поширюватися на чинних власників віз і грін-карт, а також чи планується їхнє анулювання.