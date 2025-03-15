США готовят новые ограничения на въезд для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь – NYT

Администрация Дональда Трампа рассматривает масштабное ужесточение правил въезда в Соединенные Штаты для граждан 43 стран. В список могут войти Россия и Беларусь, а также ряд государств с Ближнего Востока, Африки и Азии.

Источник: The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом

Детали: По словам источников издания, проект списка стран, граждане которых могут попасть под ограничения, был разработан Государственным департаментом США в сотрудничестве с представителями служб безопасности.

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Проект списка предусматривает три категории списка стран: красный, оранжевый и желтый.

"Красный" список из 11 стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США.

"Оранжевый" список из 10 стран, для которых путешествия будут существенно ограничены. Состоятельные бизнесмены могут получить разрешение на въезд, но иммиграционные и туристические визы для граждан этих государств могут быть заблокированы. Граждане из этого списка также пройдут обязательное личное собеседование для получения визы. В этот список в частности попали Беларусь и Россия.

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Гражданам из 22 стран "желтого" списка будет предоставлено 60 дней для устранения выявленных недостатков. Причем с угрозой перемещения в один из других списков в случае невыполнения требований.

К таким проблемам могут относиться непредоставление Соединенным Штатам информации о прибывающих путешественниках, предположительно ненадлежащие меры безопасности при выдаче паспортов или продажа гражданства лицам из запрещенных стран, что может служить "лазейкой" для обхода ограничений.

Авторство: The New York Times

Дословно: "Когда Трамп вступил в должность 20 января, он издал указ, требуя от Государственного департамента определить страны, для которых информация о проверке и отборе настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих стран".

Детали: Издание также указывает, что в новый список, вероятно, попадет Афганистан, который после вывода американских войск в 2021 году перешел под контроль "Талибана".

Остается неизвестным, будут ли эти ограничения распространяться на действующих владельцев виз и грин-карт, а также планируется ли их аннулирование.