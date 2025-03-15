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Стармер: Не можна дозволити Путіну грати з перемир’ям в Україні

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 15 березня 2025, 10:32
Стармер: Не можна дозволити Путіну грати з перемир’ям в Україні
Кір Стармер, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не можна дозволити кремлівському правителю Владіміру Путіну "грати в ігри" з можливістю припинення вогню в Україні.

Джерело: The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: У суботу прем'єр-міністр Великої Британії проведе зустріч "коаліції охочих" – групи країн, які погодилися допомогти зберегти мир в Україні.

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Він спробує чинити тиск на господвря Кремля, щоб той "нарешті сів за стіл переговорів" і "припинив варварські напади на Україну".

Очікується, що у віртуальній зустрічі візьмуть участь європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія, які нададуть інформацію про допомогу, яку вони можуть надати в забезпеченні мирної угоди.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа", – сказав Стармер перед самітом.

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Повне ігнорування Кремлем пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін "не налаштований на мир", підкреслив він.

"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни", – зазначив британський прем’єр.

Велика БританіяРосіяПутінперемир’я
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