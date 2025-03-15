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ТЦК: двоє чоловіків ухилялися від служби "шляхом самоскалічення"

Роман ПетренкоСубота, 15 березня 2025, 13:35
ТЦК: двоє чоловіків ухилялися від служби шляхом самоскалічення
ілюстративне фото Getty Images

Полтавський обласний ТЦК повідомив про два випадки "ухилення від військової служби шляхом самокалічення" в Кременчуцькому районному ТЦК та СП.

Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП

Деталі: За даними військових, близько 15-ї години у п’ятницю на збірному пункті 25-річний громадянин "демонстративно почав шкрябати собі руки ключами", коли дізнався, що його визнали придатним до військової служби.

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Дослівно: "Близько 18-ї години того ж дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний. В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії.

Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було. Але оскільки "чоловіки" заявляли, що краще вб’ють себе, ніж стануть на захист своєї країни їх доправили до психіатричного відділення.

Попри те, що ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як "спроба суїциду", командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх саме як спробу ухилення від військової служби. Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може".

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Деталі: ТЦК наголошує, що в обох випадках громадяни вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби, в тому числі – психіатром, та очікували на відправлення до навчального центру як військовослужбовці.

Тож, пояснюють співробітники, після лікування "їх дії правоохоронці розглядатимуть саме як військових".

Зазначається, що стаття 409 Кримінального кодексу за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

ТЦКмобілізаціяПолтавська область
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