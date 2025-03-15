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УП 100. Сила жінок

ТЦК: двое мужчин уклонялись от службы "путем самокалечения"

Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 13:35
ТЦК: двое мужчин уклонялись от службы путем самокалечения
иллюстративное фото Getty Images

Полтавский областной ТЦК сообщил о двух случаях "уклонения от военной службы путем самокалечения" в Кременчугском районном ТЦК и СП.

Источник: Полтавский областной ТЦК и СП

Детали: По данным военных, около 15 часов в пятницу на сборном пункте 25-летний гражданин "демонстративно начал царапать себе руки ключами", когда узнал, что его признали годным к военной службе.

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Дословно: "Около 18 часов того же дня подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный. В обоих случаях первичную медицинскую помощь оказали врачи военно-врачебной комиссии.

Скорая помощь, прибывавшая по вызову дежурного ТЦК, констатировала тот факт, что угрозы жизни граждан не было. Но поскольку "мужчины" заявляли, что лучше убьют себя, чем станут на защиту своей страны их доставили в психиатрическое отделение.

Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, понимая что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может".

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Детали: ТЦК отмечает, что в обоих случаях граждане уже прошли ВВК и были признаны годными к военной службе, в том числе - психиатром, и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие.

Поэтому, объясняют сотрудники, после лечения "их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных".

Отмечается, что статья 409 Уголовного кодекса за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

ТЦКмобилизацияПолтавская область
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