Адвокат: Експосадовця УДО арештували й вимагають свідчити проти Порошенка

Адвокат лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Печерський суд взяв під варту з заставою 400 млн гривень ексзаступника голови Управління держохорони Вадима Чучковського, від якого нібито вимагають дати свідчення проти Порошенка.

Джерело: Новіков у Facebook, "Європейська солідарність"

Пряма мова Новікова: "Печерський суд сьогодні о 3 ночі взяв під варту з заставою 400 млн. грн. колишнього заступника Управління держохорони Вадима Чучковського. Від нього вимагають дати показання на Порошенка: що ніби на його наказ той зустрічав літак з Москви з "грошима на вибори" в кінці березня 2019 року".

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Деталі: За словами Новікова, "наближені до ОП медіапомийки" стверджують, що в слідства є "шокуюче відео", але його не покажуть до завершення розслідування. Однак, за словами адвоката, в матеріалах справи був "протокол огляду", завдяки чому відомий зміст відео.

У справі фігурує флешка, яку передав слідчому ДБР один з адвокатів. За інформацією адвокатів Порошенка, першоджерелом цієї флешки був соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який перебуває в РФ.

За словами Новікова, "навіть якщо не знати джерело походження відео, з перших кадрів зрозуміло, що його знімало ФСБ: зйомка відкрито велась у спецзоні аеропорту Шереметьєво".

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Пряма мова Новікова: "В бізнес-джет Бомбардʼє без досмотру завантажили десять чорних валіз, в повітрі їх відкривали і показували, що там пачки по 200 євро. В Жулянах в літак зайшов чоловік – слідство стверджує, що це був Чучковський – і начебто забрав 7 валіз з 10. Остання фраза на відео "Спасибо. Хороших вам виборов!".

Всі, хто був в кадрі явно знали, що вони в цей момент знімають кіно "ми везем через кордон чорну касу на вибори". Люди, які реально везуть кримінальну готівку навпаки ховаються і шифруються – тут було не так. В камеру показували "Комсомольску правду" з датою 28 березня 2019, екран монітора з маршрутом польоту. Це не була спецоперація з доставкою грошей, це було "документування"".

Деталі: Як повідомляє "Європейська солідарність", під час брифінгу Новіков заявив, що "це безумовно одна з тих справ, де влада і особисто президент Зеленський планують ізолювати і виключити з політичної діяльності Петра Порошенка".

"Європейська солідарність" зазначає, що фейкову історію за подібним сценарієм проти Порошенка вже поширювали російські пропагандистські медіа у 2017 році, під час каденції п’ятого президента. 8 років тому російські ресурси опублікували "відеорозслідування" про те, що Порошенко нібито літаками вивозить гроші за кордон. В якості "свідка" тоді виступив соратник Януковича, відомий регіонал, співавтор законів про диктатуру 16 січня Володимир Олійник, який після 2014 року втік до Москви. Тоді теж розповідали про співробітника президентської охорони, який нібито "возив валізи готівки".