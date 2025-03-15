Адвокат: Экс-чиновника УГО арестовали и требуют свидетельствовать против Порошенко

Адвокат лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Печерский суд взял под стражу с залогом 400 млн гривен экс-заместителя главы Управления госохраны Вадима Чучковского, от которого требуют дать показания против Порошенко.

Источник: Новиков в Facebook, "Европейская солидарность"

Прямая речь Новикова: "Печерский суд сегодня в 3 ночи взял под стражу с залогом 400 млн. грн. бывшего заместителя Управления госохраны Вадима Чучковского. От него требуют дать показания на Порошенко: что якобы по его приказу тот встречал самолет из Москвы с "деньгами на выборы" в конце марта 2019 года".

Реклама:

Детали: По словам Новикова, "приближенные к ОП медиапомойки" утверждают, что у следствия есть "шокирующее видео", но его не покажут до завершения расследования. Однако, по словам адвоката, в материалах дела был "протокол осмотра", благодаря чему известно содержание видео.

В деле фигурирует флешка, которую передал следователю ГБР один из адвокатов. По информации адвокатов Порошенко, первоисточником этой флешки был соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который находится в РФ.

По словам Новикова, "даже если не знать источник происхождения видео, с первых кадров понятно, что его снимало ФСБ: съемка открыто велась в спецзоне аэропорта Шереметьево".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Новикова: "В бизнес-джет Бомбардье без досмотра загрузили десять черных чемоданов, в воздухе их открывали и показывали, что там пачки по 200 евро. В Жулянах в самолет зашел человек – следствие утверждает, что это был Чучковский – и якобы забрал 7 чемоданов из 10. Последняя фраза на видео "Спасибо. Хороших вам выборов!".

Все, кто был в кадре явно знали, что они в этот момент снимают кино "мы везем через границу черную кассу на выборы". Люди, которые реально везут криминальную наличность наоборот прячутся и шифруются – здесь было не так. В камеру показывали "Комсомольскую правду" с датой 28 марта 2019, экран монитора с маршрутом полета. Это не была спецоперация по доставке денег, это было "документирование"".

Детали: Как сообщает "Европейская солидарность", во время брифинга Новиков заявил, что "это безусловно одно из тех дел, где власть и лично президент Зеленский планируют изолировать и исключить из политической деятельности Петра Порошенко".

"Европейская солидарность" отмечает, что фейковую историю по подобному сценарию против Порошенко уже распространяли российские пропагандистские медиа в 2017 году, во время каденции пятого президента. 8 лет назад российские ресурсы опубликовали "видеорасследование" о том, что Порошенко якобы самолетами вывозит деньги за границу. В качестве "свидетеля" тогда выступил соратник Януковича, известный регионал, соавтор законов о диктатуре 16 января Владимир Олейник, который после 2014 года сбежал в Москву. Тогда тоже рассказывали о сотруднике президентской охраны, который якобы "возил чемоданы наличных".