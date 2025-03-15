Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Адвокат: Экс-чиновника УГО арестовали и требуют свидетельствовать против Порошенко

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 19:38
Адвокат: Экс-чиновника УГО арестовали и требуют свидетельствовать против Порошенко
Чучковский в зале суда, фото: Илья Новиков в Facebook

Адвокат лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Печерский суд взял под стражу с залогом 400 млн гривен экс-заместителя главы Управления госохраны Вадима Чучковского, от которого требуют дать показания против Порошенко.

Источник: Новиков в Facebook, "Европейская солидарность"

Прямая речь Новикова: "Печерский суд сегодня в 3 ночи взял под стражу с залогом 400 млн. грн. бывшего заместителя Управления госохраны Вадима Чучковского. От него требуют дать показания на Порошенко: что якобы по его приказу тот встречал самолет из Москвы с "деньгами на выборы" в конце марта 2019 года".

Реклама:

Детали: По словам Новикова, "приближенные к ОП медиапомойки" утверждают, что у следствия есть "шокирующее видео", но его не покажут до завершения расследования. Однако, по словам адвоката, в материалах дела был "протокол осмотра", благодаря чему известно содержание видео.

В деле фигурирует флешка, которую передал следователю ГБР один из адвокатов. По информации адвокатов Порошенко, первоисточником этой флешки был соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который находится в РФ.

По словам Новикова, "даже если не знать источник происхождения видео, с первых кадров понятно, что его снимало ФСБ: съемка открыто велась в спецзоне аэропорта Шереметьево".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Новикова: "В бизнес-джет Бомбардье без досмотра загрузили десять черных чемоданов, в воздухе их открывали и показывали, что там пачки по 200 евро. В Жулянах в самолет зашел человек – следствие утверждает, что это был Чучковский – и якобы забрал 7 чемоданов из 10. Последняя фраза на видео "Спасибо. Хороших вам выборов!".

Все, кто был в кадре явно знали, что они в этот момент снимают кино "мы везем через границу черную кассу на выборы". Люди, которые реально везут криминальную наличность наоборот прячутся и шифруются – здесь было не так. В камеру показывали "Комсомольскую правду" с датой 28 марта 2019, экран монитора с маршрутом полета. Это не была спецоперация по доставке денег, это было "документирование"".

Детали: Как сообщает "Европейская солидарность", во время брифинга Новиков заявил, что "это безусловно одно из тех дел, где власть и лично президент Зеленский планируют изолировать и исключить из политической деятельности Петра Порошенко".

"Европейская солидарность" отмечает, что фейковую историю по подобному сценарию против Порошенко уже распространяли российские пропагандистские медиа в 2017 году, во время каденции пятого президента. 8 лет назад российские ресурсы опубликовали "видеорасследование" о том, что Порошенко якобы самолетами вывозит деньги за границу. В качестве "свидетеля" тогда выступил соратник Януковича, известный регионал, соавтор законов о диктатуре 16 января Владимир Олейник, который после 2014 года сбежал в Москву. Тогда тоже рассказывали о сотруднике президентской охраны, который якобы "возил чемоданы наличных".

ПорошенкосудУГО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
Все новости...
Порошенко
Суд ограничил Порошенко срок ознакомления с "угольным делом": времени – до 15 апреля
Тимошенко и Порошенко отреагировали на сообщение о тайных переговорах с командой Трампа
Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко и окружением Порошенко – Politico
Последние новости
10:38
В Хмельницком разоблачили псевдоволонтеров, которые продавали машины, предназначенные для ВСУ
10:15
Почему возникают магнитные бури и насколько точны прогнозы? Объясняет астрофизик
10:03
Россия вытесняет ОАЭ: главный поставщик нефти для Индии изменился
10:03
фотоРоссияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
09:58
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
09:55
СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы
09:48
Крупнейший автопроизводитель – Китай: сколько автомобилей изготовили в мире в прошлом году
09:27
СМИ: Еврокомиссия отзывает свое предложение об отказе от сезонного изменения времени
09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
09:20
Цены на нефть идут вверх на фоне ослабления доллара
Все новости...
Реклама:
Реклама: