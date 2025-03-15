Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Адміністрація Трампа скасувала фінансування всієї мережі "Радіо Свобода"

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоСубота, 15 березня 2025, 22:06
Адміністрація Трампа скасувала фінансування всієї мережі Радіо Свобода
ілюстративне фото AFP via Getty Images: штабквартира в Празі

За даними численних джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерела та американські ЗМІ

Деталі: За даними ЄвроПравди, наразі мережа має намір продовжити роботу і сподівається на повернення фінансування.

Реклама:

Про зупинку федерального фінансування представники міжнародного мовника дізналися у листі за підписам Карі Лейк, що є радницею Агенція США з глобальних медіа – урядової організації з бюджетним фінансуванням, якій підпорядковані "Голос Америки", мережа "Радіо Свобода" тощо. Це, зокрема, підтвердило видання The Wall Street Journal.

"У суботу Лейк надіслала лист, з яким ознайомився WSJ, адресований фінансовому директору "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джозефу Латайлю про припинення федерального грантового фінансування", – повідомило видання.

Американська журналістка-розслідувачка Тара Палмері опублікувала зміст цього листа. У ньому йдеться про негайне припинення конкретного гранту, що фінансує мовника, "а також будь-яких інших грантів від Агенції". Причиною припинення фінансування Карі Лейк називає те, що "це фінансування більше не відповідає пріоритетам Агенції". Рішення грунтується на підписаному 14 березня указі Трампа про "подальше зменшення федеральної бюрократії"

РЕКЛАМА:

Лист, відповідно до законодавства, передбачає можливість оскаржити наказ про припинення фінансування.

Джерела "Європейської правди" у мережі RFE/RL підтверджують інформацію про цей наказ, але зазначають, що мовні служби сподіваються уникнути закриття та мають намір продовжити роботу, паралельно домовляючись із Вашингтоном про перегляд цього рішення.

Оновлено: Пізніше мовник підтвердив скасування федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність RFE/RL.

Що передувало: У суботу журналістів "Голосу Америки" відсторонили від роботи, причому скорочення мають такий масштаб, що йдеться про фактичну зупинка мовника.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.

7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

СШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоКропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи
Усі новини...
США
Рубіо зідзвонився з Лавровим, говорили про "відновлення зв’язків" між США і РФ
Понад 30 людей загинули у США через торнадо
Директор підтвердив, що всіх працівників "Голосу Америки" відсторонили
Останні новини
03:54
відеоБезпілотники атакували НПЗ у російському Енгельсі – соцмережі
03:18
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
02:50
фотоКропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА
02:21
Канада веде переговори про участь у військово-промисловому проєкті ЄС – NYT
01:45
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині
01:24
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів
01:12
ОновленоОбстріл Кіровоградщини: "Укрзалізниця" через пошкодження інфраструктури змінила маршрути потягів
00:50
Зеленський про припинення вогню та війни: Вважаю, що це можливо зробити швидко
00:30
Питання територій буде найскладнішим – Зеленський про можливе перемир’я
00:01
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: