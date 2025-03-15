Адміністрація Трампа скасувала фінансування всієї мережі "Радіо Свобода"

За даними численних джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерела та американські ЗМІ

Деталі: За даними ЄвроПравди, наразі мережа має намір продовжити роботу і сподівається на повернення фінансування.

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Про зупинку федерального фінансування представники міжнародного мовника дізналися у листі за підписам Карі Лейк, що є радницею Агенція США з глобальних медіа – урядової організації з бюджетним фінансуванням, якій підпорядковані "Голос Америки", мережа "Радіо Свобода" тощо. Це, зокрема, підтвердило видання The Wall Street Journal.

"У суботу Лейк надіслала лист, з яким ознайомився WSJ, адресований фінансовому директору "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джозефу Латайлю про припинення федерального грантового фінансування", – повідомило видання.

Американська журналістка-розслідувачка Тара Палмері опублікувала зміст цього листа. У ньому йдеться про негайне припинення конкретного гранту, що фінансує мовника, "а також будь-яких інших грантів від Агенції". Причиною припинення фінансування Карі Лейк називає те, що "це фінансування більше не відповідає пріоритетам Агенції". Рішення грунтується на підписаному 14 березня указі Трампа про "подальше зменшення федеральної бюрократії"

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Лист, відповідно до законодавства, передбачає можливість оскаржити наказ про припинення фінансування.

Джерела "Європейської правди" у мережі RFE/RL підтверджують інформацію про цей наказ, але зазначають, що мовні служби сподіваються уникнути закриття та мають намір продовжити роботу, паралельно домовляючись із Вашингтоном про перегляд цього рішення.

Оновлено: Пізніше мовник підтвердив скасування федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність RFE/RL.

Що передувало: У суботу журналістів "Голосу Америки" відсторонили від роботи, причому скорочення мають такий масштаб, що йдеться про фактичну зупинка мовника.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.

7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.