Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Администрация Трампа отменила финансирование всей сети "Радио Свобода"

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 22:06
Администрация Трампа отменила финансирование всей сети Радио Свобода
иллюстративное фото AFP via Getty Images: штабквартира в Праге

По данным многочисленных источников, администрация президента США Дональда Трампа сообщила о полной отмене финансирования для сети RFE/RL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источники и американские СМИ

Детали: По данным ЕвроПравды, пока сеть намерена продолжить работу и надеется на возвращение финансирования.

Реклама:

Об остановке федерального финансирования представители международного вещателя узнали в письме за подписью Кари Лейк, которая является советником Агентства США по глобальным медиа – правительственной организации с бюджетным финансированием, которой подчинены "Голос Америки", сеть "Радио Свобода" и др. Это, в частности, подтвердило издание The Wall Street Journal.

"В субботу Лейк направила письмо, с которым ознакомился WSJ, адресованное финансовому директору "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джозефу Латайлю о прекращении федерального грантового финансирования", – сообщило издание.

Американская журналистка-расследовательница Тара Палмери опубликовала содержание этого письма. В нем говорится о немедленном прекращении конкретного гранта, финансирующего вещателя, "а также любых других грантов от Агентства". Причиной прекращения финансирования Кари Лейк называет то, что "это финансирование больше не соответствует приоритетам Агентства". Решение основывается на подписанном 14 марта указе Трампа о "дальнейшем уменьшении федеральной бюрократии".

РЕКЛАМА:

Письмо, в соответствии с законодательством, предусматривает возможность обжаловать приказ о прекращении финансирования.

Источники "Европейской правды" в сети RFE/RL подтверждают информацию об этом приказе, но отмечают, что языковые службы надеются избежать закрытия и намерены продолжить работу, параллельно договариваясь с Вашингтоном о пересмотре этого решения.

Обновлено: Позже вещатель подтвердил отмену федерального грантового соглашения, которое финансирует глобальную деятельность RFE/RL.

Что предшествовало: В субботу журналистов "Голоса Америки" отстранили от работы, причем сокращения имеют такой масштаб, что речь идет о фактической остановке вещателя.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.

7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

СШАСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
Все новости...
США
Рубио созвонился с Лавровым, говорили о "восстановлении связей" между США и РФ
Более 30 человек погибли в США из-за торнадо
Директор подтвердил, что всех работников "Голоса Америки" отстранили
Последние новости
10:38
В Хмельницком разоблачили псевдоволонтеров, которые продавали машины, предназначенные для ВСУ
10:15
Почему возникают магнитные бури и насколько точны прогнозы? Объясняет астрофизик
10:03
Россия вытесняет ОАЭ: главный поставщик нефти для Индии изменился
10:03
фотоРоссияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
09:58
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
09:55
СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы
09:48
Крупнейший автопроизводитель – Китай: сколько автомобилей изготовили в мире в прошлом году
09:27
СМИ: Еврокомиссия отзывает свое предложение об отказе от сезонного изменения времени
09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
09:20
Цены на нефть идут вверх на фоне ослабления доллара
Все новости...
Реклама:
Реклама: