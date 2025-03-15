Администрация Трампа отменила финансирование всей сети "Радио Свобода"

По данным многочисленных источников, администрация президента США Дональда Трампа сообщила о полной отмене финансирования для сети RFE/RL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источники и американские СМИ

Детали: По данным ЕвроПравды, пока сеть намерена продолжить работу и надеется на возвращение финансирования.

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Об остановке федерального финансирования представители международного вещателя узнали в письме за подписью Кари Лейк, которая является советником Агентства США по глобальным медиа – правительственной организации с бюджетным финансированием, которой подчинены "Голос Америки", сеть "Радио Свобода" и др. Это, в частности, подтвердило издание The Wall Street Journal.

"В субботу Лейк направила письмо, с которым ознакомился WSJ, адресованное финансовому директору "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джозефу Латайлю о прекращении федерального грантового финансирования", – сообщило издание.

Американская журналистка-расследовательница Тара Палмери опубликовала содержание этого письма. В нем говорится о немедленном прекращении конкретного гранта, финансирующего вещателя, "а также любых других грантов от Агентства". Причиной прекращения финансирования Кари Лейк называет то, что "это финансирование больше не соответствует приоритетам Агентства". Решение основывается на подписанном 14 марта указе Трампа о "дальнейшем уменьшении федеральной бюрократии".

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Письмо, в соответствии с законодательством, предусматривает возможность обжаловать приказ о прекращении финансирования.

Источники "Европейской правды" в сети RFE/RL подтверждают информацию об этом приказе, но отмечают, что языковые службы надеются избежать закрытия и намерены продолжить работу, параллельно договариваясь с Вашингтоном о пересмотре этого решения.

Обновлено: Позже вещатель подтвердил отмену федерального грантового соглашения, которое финансирует глобальную деятельность RFE/RL.

Что предшествовало: В субботу журналистов "Голоса Америки" отстранили от работы, причем сокращения имеют такой масштаб, что речь идет о фактической остановке вещателя.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.

7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.