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У "Радіо Свобода" назвали зупинку фінансування "подарунком ворогам Америки"

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоСубота, 15 березня 2025, 23:15
У Радіо Свобода назвали зупинку фінансування подарунком ворогам Америки
Стівен Капус, фото Радіо Свобода

Президент та гендиректор мережі RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") Стівен Капус заявив, що зупинка фінансування для мережі, про яку стало відомо в суботу, зіграє на користь владі Ірану, Китаю, Росії тощо.

Джерело: заява Капуса, яку передали у медіа, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ця заява стала першим коментарем мовника щодо скасування фінансування "Радіо Свобода", про яке стало відомо у суботу.

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Попри те, що згодом сайт мовника у окремому повідомленні підтвердив скасування федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність RFE/RL, Стівен Капус у публічному коментарі не став говорити про це скасування не як про доконаний факт. 

Натомість він заявив, що розірвання грантової угоди з боку Агенції США з глобальних медіа "було би величезним подарунком ворогам Америки".

Керівник RFE/RL нагадав, що зупинка мовлення цього медіа, заснованого у 1949 році, весь цей час було мрією диктаторів у різних частинах світу.

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"Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть загибель Радіо Свобода через 75 років [після створення "Свободи"]. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку слабшою", – йдеться у заяві.

Капус також підкреслив, що "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" має підтримку у Конгресі США.

"Протягом всієї історії Радіо Свобода отримувало потужну двопартійну підтримку. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас в отриманні точних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку і світ", – додав він.

Що передувало: У суботу надвечір стало відомо, що у Трампа скасували фінансування всієї мережі "Радіо Свобода".

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.

ЗМІСША
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