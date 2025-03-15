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В "Радио Свобода" назвали остановку финансирования "подарком врагам Америки"

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 23:15
В Радио Свобода назвали остановку финансирования подарком врагам Америки
Стивен Капус, фото Радио Свобода

Президент и гендиректор сети RFE/RL ("Радио Свободная Европа / Радио Свобода") Стивен Капус заявил, что остановка финансирования для сети, о которой стало известно в субботу, сыграет на пользу властям Ирана, Китая, России и др.

Источник: заявление Капуса, которое передали в СМИ, сообщает "Европейская правда"

Детали: Это заявление стало первым комментарием вещателя об отмене финансирования "Радио Свобода", о котором стало известно в субботу.

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Несмотря на то, что впоследствии сайт вещателя в отдельном сообщении подтвердил отмену федерального грантового соглашения, которое финансирует глобальную деятельность RFE/RL, Стивен Капус в публичном комментарии не стал говорить об этой отмене не как о свершившемся факте. 

Вместо этого он заявил, что расторжение грантового соглашения со стороны Агентства США по глобальным медиа "было бы огромным подарком врагам Америки".

Руководитель RFE/RL напомнил, что остановка вещания этого медиа, основанного в 1949 году, всё это время была мечтой диктаторов в разных частях мира.

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"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать гибель Радио Свобода через 75 лет [после создания "Свободы"]. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", – говорится в заявлении.

Капус также подчеркнул, что "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" имеет поддержку в Конгрессе США. "На протяжении всей истории Радио Свобода получало мощную двухпартийную поддержку. Без нас почти 50 миллионов людей в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас в получении точных новостей и информации, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире", – добавил он.

Что предшествовало: В субботу под вечер стало известно, что у Трампа отменили финансирование всей сети "Радио Свобода".

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.

СМИСША
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