Генштаб: На фронті за день сталося майже 130 боїв, з них 18 – на Курщині

У суботу на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень, з них на Покровському напрямку – 36, на Курщині – 18.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські терористичні війська завдали 82 авіаційних удари, скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження майже 1100 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Петрівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Загризове, Лозова та Копанки. Українські захисники зупинили чотири ворожих атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають.

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Два ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції захисників поблизу Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили атаку загарбників.

Сімнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Захисники зупинили 35 штурмових дій противника, на даний час точиться бій. Авіаударів зазнали Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка та Мирноград.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 254 окупантів, з них 136 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один засіб РЕБ, дві артилерійські системи, генератор та дві антени БпЛА. До того ж пошкодили два танки та три артилерійські системи росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону захисників в районі Костянтинополя та Розливу. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Новополя та Новосілки. Сили оборони відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував позиції захисників в бік населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське. Бої продовжуються в шести локаціях.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили чотири безрезультатних спроби противника атакувати позиції українців.

На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 18 штурмових дій окупантів, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 48 керованих бомб, також здійснив 219 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.