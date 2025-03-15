Генштаб: На фронте за день произошло почти 130 боев, из них 18 – на Курщине

В субботу на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений, из них на Покровском направлении – 36, в Курской области – 18.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские террористические войска нанесли 82 авиационных удара, сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения почти 1100 дронов-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и в сторону Петровки. Два боестолкновения пока продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Загрызово, Лозовая и Копанки. Украинские защитники остановили четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполовка и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются.

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Два вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции защитников вблизи Орехово-Васильевки. Силы обороны отбили атаку захватчиков.

Семнадцать раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Дружбы, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надиевка и Андреевка. Защитники остановили 35 штурмовых действий противника, в настоящее время идет бой. Авиаударам подверглись Орехово, Алексеевка, Леонтовичи, Новопавловка и Мирноград.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 254 оккупантов, из них 136 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов, одно средство РЭБ, две артиллерийские системы, генератор и две антенны БпЛА. К тому же повредили два танка и три артиллерийские системы россиян.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону защитников в районе Константинополя и Разлива. Два боестолкновения не утихают до сих пор.

На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Новополя и Новоселки. Силы обороны отбили две атаки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении враг 13 раз атаковал позиции защитников в сторону населенных пунктов Степное, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское. Бои продолжаются в шести локациях.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили четыре безрезультатных попытки противника атаковать позиции украинцев.

На Курщине с начала суток украинские воины отражали 18 штурмовых действий оккупантов, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 28 авиационных ударов, сбросив 48 управляемых бомб, также совершил 219 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.