Трамп заявив про початок "потужних військових дій" проти хуситів у Ємені

Президент США Дональд Трамп наказав почати "потужні військові дії" проти хуситів у Ємені й пригрозив Ірану за підтримку хуситів.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Сьогодні я віддав наказ збройним силам США розпочати рішучі і потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені. Вони ведуть невпинну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників".

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Деталі: Трамп заявив, що реакція його попередника Джо Байдена "була жалюгідно слабкою, тому нестримні хусити просто продовжували діяти", атакуючи американські кораблі, зокрема, в Червоному морі.

"Фінансовані Іраном, хуситські головорізи обстрілювали ракетами американські літаки і націлювались на наші війська і союзників. Ці безперервні напади коштували США і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас ставлячи під загрозу життя невинних людей", - заявив він.

Пряма мова: "Ми не потерпимо нападу хуситів на американські кораблі. Ми будемо застосовувати переважну летальну силу доти, доки не досягнемо нашої мети. Хусити заблокували судноплавство на одному з найважливіших водних шляхів світу, зупинивши величезну частину глобальної торгівлі і посягнувши на основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля і комерція.

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Наші відважні винищувачі прямо зараз здійснюють повітряні атаки на бази терористів, їхніх лідерів та засоби протиракетної оборони, щоб захистити американські морські, повітряні та військово-морські активи та відновити свободу судноплавства. Жодна терористична сила не зупинить американські комерційні та військові судна від вільного плавання водними шляхами світу".

Деталі: Трамп пригрозив хуситам, що, якщо атаки не припиняться негайно цього ж дня, на них "обрушиться пекло", якого вони ніколи не бачили.

Він також звернувся до Ірану з вимогою негайно припинити підтримку хуситів.

"Не погрожуйте американському народу, його президенту, який отримав один з найбільших мандатів в історії президентства, або світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це робите, стережіться, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо з вами церемонитися!", – заявив Трамп.