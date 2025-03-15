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Трамп заявил о начале "мощных военных действий" против хуситов в Йемене

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 23:56
Трамп заявил о начале мощных военных действий против хуситов в Йемене
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп приказал начать "мощные военные действия" против хуситов в Йемене и пригрозил Ирану за поддержку хуситов.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников".

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Детали: Трамп заявил, что реакция его предшественника Джо Байдена "была жалко слабой, поэтому безудержные хуситы просто продолжали действовать", атакуя американские корабли, в частности, в Красном море.

"Финансируемые Ираном, хуситские головорезы обстреливали ракетами американские самолеты и нацеливались на наши войска и союзников. Эти непрерывные нападения стоили США и мировой экономике много миллиардов долларов, одновременно ставя под угрозу жизни невинных людей", - заявил он.

Прямая речь: "Мы не потерпим нападения хуситов на американские корабли. Мы будем применять подавляющую летальную силу до тех пор, пока не достигнем нашей цели. Хуситы заблокировали судоходство на одном из важнейших водных путей мира, остановив огромную часть глобальной торговли и посягнув на основной принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля и коммерция.

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Наши отважные истребители прямо сейчас осуществляют воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и средства противоракетной обороны, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства. Ни одна террористическая сила не остановит американские коммерческие и военные суда от свободного плавания по водным путям мира".

Детали: Трамп пригрозил хуситам, что, если атаки не прекратятся немедленно в этот же день, на них "обрушится ад", которого они никогда не видели.

Он также обратился к Ирану с требованием немедленно прекратить поддержку хуситов.

"Не угрожайте американскому народу, его президенту, который получил один из самых больших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это делаете, берегитесь, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем с вами церемониться!", - заявил Трамп.

ТрампЙемен война
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