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На Волині чоловік тікав від ТЦК і погрожував пістолетом

Ольга Глущенко Неділя, 16 березня 2025, 00:18
На Волині чоловік тікав від ТЦК і погрожував пістолетом
скриншот

У Волинській області чоловік, тікаючи від військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування, погрожував пістолетом і вистрілив з нього.

Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно з повідомлення Волинського ТЦК та СП: "Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області.

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На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю".

Деталі: У ТЦК додають, що за даним фактом Національна поліція у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.

ТЦКВолинська область
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