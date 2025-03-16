На Волині чоловік тікав від ТЦК і погрожував пістолетом

У Волинській області чоловік, тікаючи від військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування, погрожував пістолетом і вистрілив з нього.

Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно з повідомлення Волинського ТЦК та СП: "Додаємо відео, зняте безпосередньо військовослужбовцями ТЦК Волинської області.

Реклама:

На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю".

Деталі: У ТЦК додають, що за даним фактом Національна поліція у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.