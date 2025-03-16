На Волыни мужчина убегал от ТЦК и угрожал пистолетом

В Волынской области мужчина, убегая от военнослужащей одного из территориальных центров комплектования, угрожал пистолетом и выстрелил из него.

Источник: Волынский областной ТЦК и СП в Facebook

Дословно из сообщения Волынского ТЦК и СП: "Добавляем видео, снятое непосредственно военнослужащими ТЦК Волынской области.

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На нем четко видно, что мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием".

Детали: В ТЦК добавляют, что по данному факту Национальная полиция в Волынской области возбудила уголовное производство по угрозам жизни и здоровью военнослужащих и гражданских лиц.