На Волыни мужчина убегал от ТЦК и угрожал пистолетом
Воскресенье, 16 марта 2025, 00:18
В Волынской области мужчина, убегая от военнослужащей одного из территориальных центров комплектования, угрожал пистолетом и выстрелил из него.
Источник: Волынский областной ТЦК и СП в Facebook
Дословно из сообщения Волынского ТЦК и СП: "Добавляем видео, снятое непосредственно военнослужащими ТЦК Волынской области.
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На нем четко видно, что мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием".
Детали: В ТЦК добавляют, что по данному факту Национальная полиция в Волынской области возбудила уголовное производство по угрозам жизни и здоровью военнослужащих и гражданских лиц.