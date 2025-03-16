На тлі протестів у Сербії Вучич заявив, що готовий до виборів у найближчі місяці

Президент Сербії Александр Вучич, коментуючи масові протести у країні, заявив, що готовий до проведення виборів у найближчі три-чотири місяці, якщо цього вимагатиме опозиція.

Джерело: Звернення Вучича після масових протестів, цитує "Суспільне"

Деталі: Вучич висловив задоволення тим, що акція пройшла без загиблих і важкопоранених. За його словами, унаслідок протестів постраждали 56 людей. За оцінками різних державних структур, у протестах взяли участь від 88 000 до 107 000 сербів.

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Президент Сербії заявив, що особливо гордий за поліцію та служби безпеки, які ефективно виконали свої завдання, попри дні й тижні без сну. Він повідомив, що за участь у заворушеннях було заарештовано 22 особи, яких звинувачують у злочинах проти державної власності, нападах на поліцейських та інші злочини.

Вучич спростував звинувачення в застосуванні звукової зброї, пояснивши, що на фото, які поширювали опозиційні медіа, зображена антиройова гвинтівка.

Він повідомив, що під час акції радикальні протестувальники закидали Піонерський парк вибуховими пристроями та фаєрами, пошкодили понад 100 тракторів, а деякі учасники заворушень навіть намагалися спровокувати зіткнення з поліцією.

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Вучич повідомив, що служби безпеки виявили схованку зі зброєю, яку, за попередніми даними, використовувала злочинна група, не пов'язана ні з політиками, ні зі студентами.

Він визнав, що влада повинна зробити висновки з цих протестів і бути готовою до змін. Проте він також наголосив, що більшість сербів не підтримує "кольорової революції" і виступає за стабільність.

Вучич заявив, що готовий до нових виборів у найближчі три-чотири місяці, якщо опозиція цього вимагатиме. Він також зазначив, що, на його думку, ці вибори принесуть йому ще переконливішу перемогу.

Президент Сербії також звернув увагу на інформаційну кампанію опозиційних медіа, назвавши її спробою організувати "кольорову революцію" в Сербії. Він заявив, що уряд не втручатиметься в автономію університетів і надав студентам-блокувальникам безкоштовні приміщення для зборів.

Вучич повідомив, що в день протесту на всіх залізничних маршрутах надійшли повідомлення про мінування, що він розцінює як спробу дестабілізації.

Президент Сербії також розкритикував західні ЗМІ та опозицію за маніпуляції та дезінформацію щодо протестів. Він підкреслив, що влада знає про злочинні групи, які намагалися використати ситуацію, і що правоохоронні органи розслідують їхню діяльність.

Вучич завершив свою промову тим, що країна зберегла стабільність, і висловив готовність до подальших викликів.

Що передувало: Величезні натовпи людей зібралися в суботу в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.