На фоне протестов в Сербии Вучич заявил, что готов к выборам в ближайшие месяцы

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя массовые протесты в стране, заявил, что готов к проведению выборов в ближайшие три-четыре месяца, если этого потребует оппозиция.

Источник: Обращение Вучича после массовых протестов, цитирует "Суспільне"

Детали: Вучич выразил удовлетворение тем, что акция прошла без погибших и тяжелораненых. По его словам, в результате протестов пострадали 56 человек. По оценкам различных государственных структур, в протестах приняли участие от 88 000 до 107 000 сербов.

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Президент Сербии заявил, что особенно горд за полицию и службы безопасности, которые эффективно выполнили свои задачи, несмотря на дни и недели без сна. Он сообщил, что за участие в беспорядках были арестованы 22 человека, которых обвиняют в преступлениях против государственной собственности, нападениях на полицейских и других преступлениях.

Вучич опроверг обвинения в применении звукового оружия, пояснив, что на фото, которые распространяли оппозиционные медиа, изображена антиоружейная винтовка.

Он сообщил, что во время акции радикальные протестующие забросали Пионерский парк взрывными устройствами и файерами, повредили более 100 тракторов, а некоторые участники беспорядков даже пытались спровоцировать столкновения с полицией.

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Вучич сообщил, что службы безопасности обнаружили тайник с оружием, который, по предварительным данным, использовала преступная группа, не связанная ни с политиками, ни со студентами.

Он признал, что власть должна сделать выводы из этих протестов и быть готовой к изменениям. Однако он также подчеркнул, что большинство сербов не поддерживает "цветную революцию" и выступает за стабильность.

Вучич заявил, что готов к новым выборам в ближайшие три-четыре месяца, если оппозиция этого потребует. Он также отметил, что, по его мнению, эти выборы принесут ему еще более убедительную победу.

Президент Сербии также обратил внимание на информационную кампанию оппозиционных медиа, назвав ее попыткой организовать "цветную революцию" в Сербии. Он заявил, что правительство не будет вмешиваться в автономию университетов и предоставил студентам-блокировщикам бесплатные помещения для собраний.

Вучич сообщил, что в день протеста на всех железнодорожных маршрутах поступили сообщения о минировании, что он расценивает как попытку дестабилизации.

Президент Сербии также раскритиковал западные СМИ и оппозицию за манипуляции и дезинформацию относительно протестов. Он подчеркнул, что власти знают о преступных группах, которые пытались использовать ситуацию, и что правоохранительные органы расследуют их деятельность.

Вучич завершил свою речь тем, что страна сохранила стабильность, и выразил готовность к дальнейшим вызовам.

Что предшествовало: Огромные толпы людей собрались в субботу в центре Белграда на митинг, который считается кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.