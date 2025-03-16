Понад 30 людей загинули у США через торнадо
У США кількість загиблих внаслідок потужного шторму і серії торнадо зросла щонайменше до 33 людей в шести штатах.
Джерело: CNN
Деталі: Одна людина загинула в Оклахомі в результаті погіршення видимості в окрузі Гарфілд, повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій Оклахоми.
У штаті Міссісіпі щонайменше чотири людини загинули після сильних гроз і торнадо, що обрушилися на південь в суботу, повідомила влада.
За словами директора управління з надзвичайних ситуацій Ройса Маккі, три смерті сталися в окрузі Уолтолл. Ще одна людина загинула на південному заході округу Ковінгтон, йдеться в прес-релізі управління з надзвичайних ситуацій. В обох округах також повідомляється про декількох поранених.
Округ Ковінгтон, штат Міссісіпі, зазнав "значних руйнувань", коли два торнадо обрушилися на нього, за словами представників окружного управління з надзвичайних ситуацій. Торнадо повалили дерева і лінії електропередач, пошкодили "численні" споруди і поранили кількох людей.
Перший торнадо обрушився на місто Хот Кава. Незабаром після цього другий торнадо торкнувся міста Семінарія, в результаті чого одна людина загинула і одна отримала серйозні поранення.
Національна метеорологічна служба збирається оглянути пошкодження і зробити остаточний висновок про те, що сталося.
За словами офіційних осіб, тривають роботи з розбирання завалів, і незабаром почнеться оцінка збитків.
Кількість підтверджених смертей у кожному штаті є такою:
Міссурі – 12
Канзас – 8
Арканзас – 3
Міссісіпі – 6
Техас – 3
Оклахома – 1.