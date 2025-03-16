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Понад 30 людей загинули у США через торнадо

Ольга Глущенко Неділя, 16 березня 2025, 04:44

У США кількість загиблих внаслідок потужного шторму і серії торнадо зросла щонайменше до 33 людей в шести штатах.

Джерело: CNN

Деталі: Одна людина загинула в Оклахомі в результаті погіршення видимості в окрузі Гарфілд, повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій Оклахоми.

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У штаті Міссісіпі щонайменше чотири людини загинули після сильних гроз і торнадо, що обрушилися на південь в суботу, повідомила влада.

За словами директора управління з надзвичайних ситуацій Ройса Маккі, три смерті сталися в окрузі Уолтолл. Ще одна людина загинула на південному заході округу Ковінгтон, йдеться в прес-релізі управління з надзвичайних ситуацій. В обох округах також повідомляється про декількох поранених.

Округ Ковінгтон, штат Міссісіпі, зазнав "значних руйнувань", коли два торнадо обрушилися на нього, за словами представників окружного управління з надзвичайних ситуацій. Торнадо повалили дерева і лінії електропередач, пошкодили "численні" споруди і поранили кількох людей.

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Перший торнадо обрушився на місто Хот Кава. Незабаром після цього другий торнадо торкнувся міста Семінарія, в результаті чого одна людина загинула і одна отримала серйозні поранення.

Національна метеорологічна служба збирається оглянути пошкодження і зробити остаточний висновок про те, що сталося.

За словами офіційних осіб, тривають роботи з розбирання завалів, і незабаром почнеться оцінка збитків.

Кількість підтверджених смертей у кожному штаті є такою:

Міссурі – 12

Канзас – 8

Арканзас – 3

Міссісіпі – 6

Техас – 3

Оклахома – 1.

СШАстихійне лихо
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