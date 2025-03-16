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Более 30 человек погибли в США из-за торнадо

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 04:44
Более 30 человек погибли в США из-за торнадо
скриншот

В США количество погибших в результате мощного шторма и серии торнадо возросло по меньшей мере до 33 человек в шести штатах.

Источник: CNN

Детали: Один человек погиб в Оклахоме в результате ухудшения видимости в округе Гарфилд, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Оклахомы.

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В штате Миссисипи по меньшей мере четыре человека погибли после сильных гроз и торнадо, обрушившихся на юг в субботу, сообщили власти.

По словам директора управления по чрезвычайным ситуациям Ройса Макки, три смерти произошли в округе Уолтолл. Еще один человек погиб на юго-западе округа Ковингтон, говорится в пресс-релизе управления по чрезвычайным ситуациям. В обоих округах также сообщается о нескольких раненых.

Округ Ковингтон, штат Миссисипи, подвергся "значительным разрушениям", когда два торнадо обрушились на него, по словам представителей окружного управления по чрезвычайным ситуациям. Торнадо повалили деревья и линии электропередач, повредили "многочисленные" постройки и ранили нескольких человек.

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Первый торнадо обрушился на город Хот Кава. Вскоре после этого второй торнадо затронул город Семинария, в результате чего один человек погиб и один получил серьезные ранения.

Национальная метеорологическая служба собирается осмотреть повреждения и сделать окончательное заключение о том, что произошло.

По словам официальных лиц, продолжаются работы по разборке завалов, и вскоре начнется оценка ущерба.

Количество подтвержденных смертей в каждом штате таково:

Миссури – 12

Канзас – 8

Арканзас – 3

Миссисипи – 6

Техас – 3

Оклахома – 1.

СШАстихийное бедствие
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