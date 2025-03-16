Японія планує розмістити на острові Кюсю ракети великої дальності – ЗМІ

Японія розглядає можливість розміщення ракет дальнього радіусу дії на південно-західному острові Кюсю в рамках зусиль країни, спрямованих на можливість "контрудару" для ураження ворожих цілей у разі надзвичайної ситуації.

Джерело: Kyodo з посиланням на урядові джерела

Деталі: Очікується, що розгортання розпочнеться наприкінці наступного фінансового року в березні 2026 року з метою посилити безпеку південно-західного архіпелагу Нансей, стратегічно важливого через свою близькість до Тайваню. Побоювання зростають на тлі можливої військової агресії Китаю щодо Тайваню.

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Китай розглядає Тайвань як бунтівну провінцію, яка має бути возз'єднана з материком, за необхідності – силою.

Японська влада оцінює можливі місця розміщення ракет, оскільки місцеві жителі занепокоєні тим, що вони можуть стати мішенню для ворожих атак, повідомляють джерела видання.

За їхніми словами, ракети можуть бути розміщені в гарнізонах зенітно-ракетних полків Сил самооборони в Юфу, префектура Оіта, і в місті Кумамото.

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Південна префектура Окінава, яка лежить ближче до материкового Китаю, навряд чи стане місцем розгортання через побоювання, що це може посилити напруженість у відносинах з Пекіном, кажуть джерела.

Ракети, які будуть розгорнуті, є модернізованою версією керованої ракети GSDF типу 12 класу "земля-корабель" зі збільшеною до 1000 кілометрів дальністю дії.

Розгортання ракет на Кюсю дасть змогу покрити зону ураження прибережних районів Північної Кореї і Китаю.