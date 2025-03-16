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Япония планирует разместить на острове Кюсю ракеты большой дальности – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 05:30
Япония планирует разместить на острове Кюсю ракеты большой дальности – СМИ
иллюстративное фото unsplash.com

Япония рассматривает возможность размещения ракет дальнего радиуса действия на юго-западном острове Кюсю в рамках усилий страны, направленных на возможность "контрудара" для поражения вражеских целей в случае чрезвычайной ситуации.

Источник: Kyodo со ссылкой на правительственные источники

Детали: Ожидается, что развертывание начнется в конце следующего финансового года в марте 2026 года с целью усилить безопасность юго-западного архипелага Нансэй, стратегически важного из-за своей близости к Тайваню. Опасения растут на фоне возможной военной агрессии Китая в отношении Тайваня.

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Китай рассматривает Тайвань как мятежную провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости - силой.

Японские власти оценивают возможные места размещения ракет, поскольку местные жители обеспокоены тем, что они могут стать мишенью для вражеских атак, сообщают источники издания.

По их словам, ракеты могут быть размещены в гарнизонах зенитно-ракетных полков Сил самообороны в Юфу, префектура Оита, и в городе Кумамото.

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Южная префектура Окинава, которая лежит ближе к материковому Китаю, вряд ли станет местом развертывания из-за опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Пекином, говорят источники.

Ракеты, которые будут развернуты, являются модернизированной версией управляемой ракеты GSDF типа 12 класса "земля-корабль" с увеличенной до 1000 километров дальностью действия.

Развертывание ракет на Кюсю позволит покрыть зону поражения прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

ЯпонияКитайТайвань
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