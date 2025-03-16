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Чоловіки, які йшли у Румунію через Карпати, втомилися і викликали прикордонників

Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 09:46
Чоловіки, які йшли у Румунію через Карпати, втомилися і викликали прикордонників
усі фото: ДПСУ

Прикордонники знайшли двох окремо один від одного виснажених порушників кордону в Карпатах, які прямували у Румунію.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Прикордонники у неділю повідомили, що ще 12 березня житель Черкащини вирушив у Карпати, щоб нелегально перетнути кордон із Румунією.

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Він самостійно склав маршрут, зібрав спорядження і навіть одягнув камуфляж, щоб залишатися непомітним. Але під час зливи змок, змерз і виснажився. Зрозумівши, що сам не впорається, зателефонував рятувальникам, які передали інформацію прикордонникам.

У нього діагностували переохолодження, нині його життю нічого не загрожує.

 

На нього склали протокол за спробу незаконного перетину кордону.

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Про таку ж історію повідомляли напередодні. Там 33-річний житель Сумщини намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, однак після двох діб блукання горами він зрозумів, що не зможе досягнути бажаного, і викликав допомогу.

Медики діагностували у порушника загальне переохолодження.

 

Дослівно ДПСУ: "Вкотре застерігаємо від спроб незаконного перетину кордону! Гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період.

Зараз, у зв’язку з потеплінням і проливними дощами, у високогір’ї різко зросла загроза сходження лавин, а тому порушення закону може коштувати вам життя!".

КарпатиухилянтимобілізаціяПрикордонна служба
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