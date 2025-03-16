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Мужчины, которые шли в Румынию через Карпаты, устали и вызвали пограничников

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 09:46
Мужчины, которые шли в Румынию через Карпаты, устали и вызвали пограничников
все фото: ГПСУ

Пограничники нашли двух отдельно друг от друга истощенных нарушителей границы в Карпатах, которые направлялись в Румынию.

Источник: ГПСУ

Детали: Пограничники в воскресенье сообщили, что еще 12 марта житель Черкасской области отправился в Карпаты, чтобы нелегально пересечь границу с Румынией.

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Он самостоятельно составил маршрут, собрал снаряжение и даже надел камуфляж, чтобы оставаться незаметным. Но во время ливня промок, замерз и истощился. Поняв, что сам не справится, позвонил спасателям, которые передали информацию пограничникам.

У него диагностировали переохлаждение, сейчас его жизни ничего не угрожает.

 

На него составили протокол за попытку незаконного пересечения границы.

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О такой же истории сообщали накануне. Там 33-летний житель Сумщины пытался незаконно пересечь границу с Румынией, однако после двух суток блуждания по горам он понял, что не сможет достичь желаемого, и вызвал помощь.

Медики диагностировали у нарушителя общее переохлаждение.

 

Дословно ГПСУ: "В очередной раз предостерегаем от попыток незаконного пересечения границы! Горная местность особенно опасна в зимне-весенний период.

Сейчас, в связи с потеплением и проливными дождями, в высокогорье резко возросла угроза схода лавин, а потому нарушение закона может стоить вам жизни!".

КарпатыуклонистымобилизацияПограничная служба
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