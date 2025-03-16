Мужчины, которые шли в Румынию через Карпаты, устали и вызвали пограничников
Пограничники нашли двух отдельно друг от друга истощенных нарушителей границы в Карпатах, которые направлялись в Румынию.
Источник: ГПСУ
Детали: Пограничники в воскресенье сообщили, что еще 12 марта житель Черкасской области отправился в Карпаты, чтобы нелегально пересечь границу с Румынией.
Он самостоятельно составил маршрут, собрал снаряжение и даже надел камуфляж, чтобы оставаться незаметным. Но во время ливня промок, замерз и истощился. Поняв, что сам не справится, позвонил спасателям, которые передали информацию пограничникам.
У него диагностировали переохлаждение, сейчас его жизни ничего не угрожает.
На него составили протокол за попытку незаконного пересечения границы.
О такой же истории сообщали накануне. Там 33-летний житель Сумщины пытался незаконно пересечь границу с Румынией, однако после двух суток блуждания по горам он понял, что не сможет достичь желаемого, и вызвал помощь.
Медики диагностировали у нарушителя общее переохлаждение.
Дословно ГПСУ: "В очередной раз предостерегаем от попыток незаконного пересечения границы! Горная местность особенно опасна в зимне-весенний период.
Сейчас, в связи с потеплением и проливными дождями, в высокогорье резко возросла угроза схода лавин, а потому нарушение закона может стоить вам жизни!".