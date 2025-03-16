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Сі проігнорував запрошення на ювілейний саміт ЄС-Китай – ЗМІ

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 11:09
Сі проігнорував запрошення на ювілейний саміт ЄС-Китай – ЗМІ
Сі Цзіньпін. Фото - Getty Images

Китайський лідер Сі Цзіньпін проігнорував запрошення відвідати саміт у Брюсселі з нагоди 50-ї річниці встановлення відносин між Китаєм та Європейським Союзом.

Джерело: Financial Times із посиланням на проінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Як розповіли співрозмовники, Пекін повідомив посадовцям ЄС, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь зустрінеться на саміті в Брюсселі з президентами Європейської ради та Європейської комісії, а не Сі Цзіньпін. 

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Зазначається, що проведення самітів ЄС-Китай традиційно чергується між Брюсселем і Пекіном. Зазвичай прем'єр-міністр відвідує саміт у Брюсселі, а Сі – в Пекіні, але ЄС вважає, що важливість цієї зустрічі – з нагоди півстоліття дипломатичних відносин – означає, що лідер Китаю повинен бути присутнім на саміті.

Співрозмовники стверджують, що обидві сторони заявили, що переговори тривають, але початкова відмова підтвердила думку багатьох у Брюсселі про те, що Китай не додасть конкретних дій до своїх теплих слів про необхідність співпраці на тлі "наступу президента США Дональда Трампа на багатосторонній світовий порядок".

Варто звернути увагу, що цьогорічний саміт відбувається в особливо чутливий час для відносин ЄС і Китаю.

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Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля. ЄС також запровадив тарифи на імпорт китайських електромобілів, стверджуючи, що вони є субсидованими. 

Зокрема нещодавно глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що лише Китай виграє від торгових воєн, які розв’язує проти своїх союзників Трамп.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.

КитайЄСдипломатичні відносини
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