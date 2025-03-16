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Си проигнорировал приглашение на юбилейный саммит ЕС-Китай – СМИ

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 11:09
Си проигнорировал приглашение на юбилейный саммит ЕС-Китай – СМИ
Си Цзиньпин. Фото - Getty Images

Китайский лидер Си Цзиньпин проигнорировал приглашение посетить саммит в Брюсселе по случаю 50-й годовщины установления отношений между Китаем и Европейским Союзом.

Источник: Financial Times со ссылкой на информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: Как рассказали собеседники, Пекин сообщил чиновникам ЕС, что премьер-министр Китая Ли Цянь встретится на саммите в Брюсселе с президентами Европейского совета и Европейской комиссии, а не Си Цзиньпин.

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Отмечается, что проведение саммитов ЕС-Китай традиционно чередуется между Брюсселем и Пекином. Обычно премьер-министр посещает саммит в Брюсселе, а Си – в Пекине, но ЕС считает, что важность этой встречи – по случаю полувека дипломатических отношений – означает, что лидер Китая должен присутствовать на саммите.

Собеседники утверждают, что обе стороны заявили, что переговоры продолжаются, но первоначальный отказ подтвердил мнение многих в Брюсселе о том, что Китай не добавит конкретных действий к своим теплым словам о необходимости сотрудничества на фоне "наступления президента США Дональда Трампа на многосторонний мировой порядок".

Стоит обратить внимание, что нынешний саммит проходит в особо чувствительное время для отношений ЕС и Китая.

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Напряженность между Брюсселем и Пекином возросла после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда ЕС обвинил Китай в поддержке Кремля. ЕС также ввел тарифы на импорт китайских электромобилей, утверждая, что они являются субсидированными.

В частности недавно глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что только Китай выигрывает от торговых войн, которые развязывает против своих союзников Трамп.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.

КитайЕСдипломатические отношения
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