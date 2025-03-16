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Шольц: Росія повинна припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 12:10
Шольц: Росія повинна припинити атаки і нарешті зробити мир можливим
олаф шольц. фото: Getty Images

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.

Джерело: Шольц у X за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України, "Європейська правда"

Деталі: Шольц заявив, що Україна потребує справедливого і тривалого миру. 

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"Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", – наголосив він.

Німецький канцлер зазначив, що разом з європейськими та міжнародними партнерами продовжить надавати підтримку.

Прем'єр Британії Кір Стармер після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

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Він також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

А президент Франції Емманюель Макрон закликав Москву "чітко відповісти" щодо можливості припинення вогню в Україні, заявивши, що "Росія не справляє враження країни , що щиро бажає миру".

ШольцНімеччинаРосіяперемир’я
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