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Шольц: Россия должна прекратить атаки и наконец сделать мир возможным

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 12:10
Шольц: Россия должна прекратить атаки и наконец сделать мир возможным
олаф шольц. фото: Getty Images

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что теперь Россия должна сделать шаги навстречу миру.

Источник: Шольц в X по итогам виртуальной встречи мировых лидеров по дальнейшей поддержке Украины, "Европейская правда"

Детали: Шольц заявил, что Украина нуждается в справедливом и длительном мире.

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"Россия должна прекратить атаки и наконец сделать мир возможным", – подчеркнул он.

Немецкий канцлер отметил, что вместе с европейскими и международными партнерами продолжит оказывать поддержку.

Премьер Британии Кир Стармер после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

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Он также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

А президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Москву "четко ответить „ относительно возможности прекращения огня в Украине, заявив, что "Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира".

ШольцГерманияРосcияперемирие
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