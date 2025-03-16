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В Северной Македонии погибли 59 человек в результате пожара на концерте

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 14:29
В Северной Македонии погибли 59 человек в результате пожара на концерте
фото: "радио кочани"

В результате пожара в ночном клубе "Пулс" в македонском городе Кочаны в ночь на 16 марта погибли по меньшей мере 59 человек.

Источник: MIA со ссылкой на МВД страны, "Слободен печат", "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, трагедия произошла в городе Кочаны в ночь на 16 марта, около 03:00.

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"Количество раненых – 155. Они находятся в нескольких больницах страны. Еще раз хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших в пожаре", – уточнили в МВД.

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Глава МВД Северной Македонии добавил, что правоохранители допросят всех связанных с трагедией в Кочанах, а также проведут экстренную проверку всех ночных клубов.

Также стало известно о выдаче ордеров на арест четырех человек в связи с пожаром, но не уточняется, кого именно. По информации издания Фокус, уже задержали владельца "Пулса".

Пожар произошел во время концерта группы DNK в клубе "Пулс". Предварительная причина возгорания – использование пиротехнических средств.

Македонияпожар
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