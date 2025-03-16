"Червоні лінії" України стосуються додаткових територій, гарантій і дітей – The Independent

За даними британського видання The Independent, у переговорах про можливу мирну угоду Україна має низку "червоних ліній", серед яких неможливість передачі Росії додаткових територій, які наразі не окуповані, а також вимога повернення українських дітей та цивільних осіб і міжнародні гарантії безпеки.

Джерело: The Independent із посиланням на українських високопосадовців

Деталі: Високопоставлені українські джерела, поінформовані про переговори, попереджають, що не мають віри в те, що Росія прийме розумну угоду. "Ми очікуємо ще одного трюку", - сказало джерело.

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Видання також наводить "червоні лінії" України у можливих переговорах:

Відмова від подальшої передачі територій, незважаючи на бажання правителя РФ Володимира Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані Росією.

Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією.

Повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими.

Потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню.

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які частково окуповані російськими військовими й були незаконно "анексовані" Росією всупереч міжнародному праву.

Українські офіційні особи повідомили The Independent, що вони згодні з тим, що нинішня лінія фронту буде заморожена для досягнення перемир'я, але поступка будь-якої додаткової території була б червоною лінією.

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"Вимагати, щоб, наприклад, Запорізька чи Херсонська області були повністю передані, нерозумно", - сказало джерело.

За словами співрозмовників видання, доля окупованих Росією територій не вирішена.

"Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом", - зазначило джерело.

Як пише видання, в Україні існує глибоке занепокоєння щодо впливу припинення вогню та заморожування лінії зіткнення на долю десятків тисяч українських дітей, які були або насильно вивезені до Росії або залишилися на окупованих територіях під час повномасштабного вторгнення.

Однією з ключових вимог угоди є повернення цих дітей та припинення політики русифікації, що включає примусове отримання російських паспортів та табори перевиховання.

Що передувало: За даними джерела "Європейської правди", на зустрічі у Джидді українська сторона інформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".

"Для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – сказало джерело.