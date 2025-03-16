"Красные линии" Украины касаются дополнительных территорий, гарантий и детей – The Independent

По данным британского издания The Independent, в переговорах о возможном мирном соглашении Украина имеет ряд "красных линий", среди которых невозможность передачи России дополнительных территорий, которые сейчас не оккупированы, а также требование возвращения украинских детей и гражданских лиц и международные гарантии безопасности.

Источник: The Independent со ссылкой на украинских чиновников

Детали: Высокопоставленные украинские источники, информированные о переговорах, предупреждают, что не имеют веры в то, что Россия примет разумную сделку. "Мы ожидаем еще одного трюка", – сказал источник.

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Издание также приводит "красные линии" Украины в возможных переговорах:

Отказ от дальнейшей передачи территорий, несмотря на желание правителя РФ Владимира Путина забрать четыре украинские области, частично оккупированные Россией.

Возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией.

Возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными.

Потребность в международных гарантиях безопасности на случай, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.

Россия требует, чтобы Украина отказалась от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые частично оккупированы российскими военными и были незаконно "аннексированы" РФ вопреки международному праву.

Украинские официальные лица сообщили The Independent, что они согласны с тем, что нынешняя линия фронта будет заморожена для достижения перемирия, но уступка любой дополнительной территории была бы красной линией.

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"Требовать, чтобы, например, Запорожская или Херсонская области были полностью переданы, глупо", – сказал источник.

По словам собеседников издания, судьба оккупированных Россией территорий не решена.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем", – отметил источник.

Как пишет издание, в Украине существует глубокое беспокойство относительно влияния прекращения огня и замораживания линии соприкосновения на судьбу десятков тысяч украинских детей, которые были или насильно вывезены в Россию или остались на оккупированных территориях во время полномасштабного вторжения.

Одним из ключевых требований соглашения является возвращение этих детей и прекращение политики русификации, включающей принудительное получение российских паспортов и лагеря перевоспитания.

Что предшествовало: По данным источника "Европейской правды", на встрече в Джидде украинская сторона информировала американских партнеров о своих "красных линиях".

"Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето", - сказал источник.