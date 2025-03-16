"Красные линии" Украины касаются дополнительных территорий, гарантий и детей – The Independent
По данным британского издания The Independent, в переговорах о возможном мирном соглашении Украина имеет ряд "красных линий", среди которых невозможность передачи России дополнительных территорий, которые сейчас не оккупированы, а также требование возвращения украинских детей и гражданских лиц и международные гарантии безопасности.
Источник: The Independent со ссылкой на украинских чиновников
Детали: Высокопоставленные украинские источники, информированные о переговорах, предупреждают, что не имеют веры в то, что Россия примет разумную сделку. "Мы ожидаем еще одного трюка", – сказал источник.
Издание также приводит "красные линии" Украины в возможных переговорах:
- Отказ от дальнейшей передачи территорий, несмотря на желание правителя РФ Владимира Путина забрать четыре украинские области, частично оккупированные Россией.
- Возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией.
- Возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными.
- Потребность в международных гарантиях безопасности на случай, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.
Россия требует, чтобы Украина отказалась от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые частично оккупированы российскими военными и были незаконно "аннексированы" РФ вопреки международному праву.
Украинские официальные лица сообщили The Independent, что они согласны с тем, что нынешняя линия фронта будет заморожена для достижения перемирия, но уступка любой дополнительной территории была бы красной линией.
"Требовать, чтобы, например, Запорожская или Херсонская области были полностью переданы, глупо", – сказал источник.
По словам собеседников издания, судьба оккупированных Россией территорий не решена.
"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем", – отметил источник.
Как пишет издание, в Украине существует глубокое беспокойство относительно влияния прекращения огня и замораживания линии соприкосновения на судьбу десятков тысяч украинских детей, которые были или насильно вывезены в Россию или остались на оккупированных территориях во время полномасштабного вторжения.
Одним из ключевых требований соглашения является возвращение этих детей и прекращение политики русификации, включающей принудительное получение российских паспортов и лагеря перевоспитания.
Что предшествовало: По данным источника "Европейской правды", на встрече в Джидде украинская сторона информировала американских партнеров о своих "красных линиях".
"Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии по] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето", - сказал источник.