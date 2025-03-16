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Радник Трампа: Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 17:47
Радник Трампа: Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки
Майк Волц, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".

Джерело: Волц заявив в ефірі ABC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Ведуча спитала у радника Трампа про можливі контури угоди стосовно завершення війни, уточнивши, чи буде вона передбачати втрату Україною територій, "в значній мірі заселених вихідцями з Росії".

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Волц на це відповів, що ідеться про елементи майбутньої угоди, які обговорювались і у 2022 році (він не уточнив, але, ймовірно, маються на увазі переговори у Туреччині – ред.), "і навіть раніше".

Пряма мова: "Ітиметься про свого роду "територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".

Деталі: Волц не уточнив, якими саме можуть бути ці "гарантії безпеки", але нагадав про позицію адміністрації Трампа, згідно з якою вступ України в НАТО є "дуже малоймовірним".

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Ведуча уточнила, чи означає це, що Росія отримає території на сході України та Крим, хоча саме вона і здійснила вторгнення в Україну.

"Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це. Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?" – відповів радник президента США.

Він після цього розкритикував стратегію попередньої адміністрації Джо Байдена, яка призводила до "нескінченних бойових дій" та збільшувала ризик "Третьої світової війни".

"Тому ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, човниковій дипломатії, шляхом непрямих переговорів", – підсумував Волц.

Що передувало: Це не перший подібний сигнал з боку адміністрації Дональда Трампа.

Приміром, державний секретар США Марко Рубіо цього тижня говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Читайте також, про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

СШАгарантії безпекиокупаціяпереговори
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