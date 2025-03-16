Советник Трампа: Украина может потерять территории в обмен на гарантии безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что в рамках соглашения о завершении войны Украина может потерять территории в обмен на "будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины".

Источник: Волц заявил в эфире ABC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Ведущая спросила у советника Трампа о возможных контурах соглашения по завершению войны, уточнив, будет ли оно предусматривать потерю Украиной территорий, "в значительной степени заселенных выходцами из России".

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Уолц на это ответил, что речь идет об элементах будущего соглашения, которые обсуждались и в 2022 году (он не уточнил, но, вероятно, имеются в виду переговоры в Турции – ред.), "и даже раньше".

Прямая речь: "Речь пойдет о своего рода "территории в обмен на будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины".

Детали: Волц не уточнил, какими именно могут быть эти "гарантии безопасности", но напомнил о позиции администрации Трампа, согласно которой вступление Украины в НАТО является "очень маловероятным".

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Ведущая ABC News уточнила, означает ли это, что Россия получит территории на востоке Украины и Крым, хотя именно она и осуществила вторжение в Украину.

"Мы должны спросить себя, соответствует ли это нашим национальным интересам, реалистично ли это. Мы говорили об этом и с европейцами, и с украинцами. Собираемся ли мы выгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, включая Крым?" – ответил советник президента США.

Он после этого раскритиковал стратегию предыдущей администрации Джо Байдена, которая приводила к "бесконечным боевым действиям" и увеличивала риск "Третьей мировой войны".

"Поэтому мы можем говорить о том, что является правильным и неправильным, но мы также должны говорить о реальной ситуации на местах. И это то, что мы делаем благодаря дипломатии, челночной дипломатии, путем косвенных переговоров", – подытожил Уолц.

Что предшествовало: Это не первый подобный сигнал со стороны администрации Дональда Трампа.

К примеру, государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе говорил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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