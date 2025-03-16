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У понеділок у низці областей мокрий сніг, вночі до 8° морозу

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 21:30
У понеділок у низці областей мокрий сніг, вночі до 8° морозу
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 17 березня у низці областей України очікується невеликий мокрий сніг, температура вночі до 8° морозу, вдень на більшості території 2-7° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.

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На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.

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У Києві та області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

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