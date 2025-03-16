Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В понедельник в ряде областей мокрый снег, ночью до 8° мороза

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 21:30
В понедельник в ряде областей мокрый снег, ночью до 8° мороза
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник 17 марта в ряде областей Украины ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью до 8° мороза, днем на большинстве территории 2-7° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков.

Реклама:

На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°.

РЕКЛАМА:

В Киеве и области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
"Киевстар" купил Uklon за $155 миллионов
Все новости...
погода
В Украину идет похолодание: местами ожидают снег и до -8°
В Украине теплеет, но на выходных ожидаются дожди и мокрый снег
В Украине будет тепло, местами дожди
Последние новости
10:03
Россия вытесняет ОАЭ: главный поставщик нефти для Индии изменился
10:03
фотоРоссияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
09:58
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
09:55
СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы
09:48
Крупнейший автопроизводитель – Китай: сколько автомобилей изготовили в мире в прошлом году
09:27
СМИ: Еврокомиссия отзывает свое предложение об отказе от сезонного изменения времени
09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
09:20
Цены на нефть идут вверх на фоне ослабления доллара
09:14
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
08:46
Россия атаковала Украину 171 беспилотником: 75 БпЛА были сбиты, 63 - не долетели до цели
Все новости...
Реклама:
Реклама: