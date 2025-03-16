В понедельник в ряде областей мокрый снег, ночью до 8° мороза

В понедельник 17 марта в ряде областей Украины ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью до 8° мороза, днем на большинстве территории 2-7° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков.

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На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°.

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В Киеве и области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.