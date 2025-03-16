На Курщині в неділю Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів – Генштаб

У Курській області з початку доби українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів, загалом на фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: У неділю російські війська завдали одного ракетного (одна ракета) та 64 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев’яти ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Новомихайлівки і Нового. Три боєзіткнення тривають.

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Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції захисників в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. Сили оборони відбили дві атаки загарбників, триває бій.

Чотирнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Захисники зупинили 14 штурмових дій, на даний час точиться бій. Авіаудару КАБами зазнав Покровськ.

У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 – безповоротно. Також українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, два засоби супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА. До того ж, пошкодили танк, міномет, мотоцикл та один автомобіль росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону захисників в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Одне боєзіткнення триває. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

На Гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони відбили всі шість атак окупантів. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівки, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко.

На Оріхівському напрямку агресор шість разів атакував позиції захисників в бік населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Жереб’янки. Бої продовжуються в трьох локаціях. Авіаудару зазнала Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці.

На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, також здійснив 247 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.