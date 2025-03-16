На Курщине в воскресенье Силы обороны отражали 13 вражеских штурмов – Генштаб

В Курской области с начала суток украинские воины отражали 13 штурмовых действий оккупантов, всего на фронте зафиксировано 99 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В воскресенье российские войска нанесли один ракетный (одна ракета) и 64 авиационных удара, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и совершили более 4300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудар по Удах.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска. Украинские защитники уже остановили восемь из девяти вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Новомихайловки и Нового. Три боестолкновения продолжаются.

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Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции защитников в районе Часового Яра и в направлении Предтечино. Силы обороны отбили две атаки захватчиков, продолжается бой.

Четырнадцать раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Дружбы, продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеново, Андреевка. Защитники остановили 14 штурмовых действий, в настоящее время идет бой. Авиаудару УАБами подвергся Покровск.

В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 303 оккупанта, из них 152 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов, два средства спутниковой связи, четыре пункта управления БпЛА. К тому же, повредили танк, миномет, мотоцикл и один автомобиль россиян.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону защитников в районах Константинополя, Скудного и в Шевченко. Одно боестолкновение продолжается. УАБы противник сбросил на Новопавловку.

На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Силы обороны отбили все шесть атак оккупантов. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, УАБы сбросил на Шевченко.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции защитников в сторону населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Жеребянки. Бои продолжаются в трех локациях. Авиаудару подверглась Камышеваха.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

На Курщине с начала суток украинские воины отражали 13 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, также совершил 247 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.