Понад 100 обстрілів Сумщини за добу: загинула людина, двоє поранених

Протягом минулого дня росіяни здійснили 114 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких загинула людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: Через російські обстріли в області загинула цивільна особа, ще двоє людей отримали поранення.

На Білопільську громаду ворог скинув вибухові пристрої з БпЛА, бив з мінометів FPV-дроном. Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа, також пошкоджений легковий автомобіль.

У Середино-Будській громаді зафіксували скидання вибухових пристроїв з БпЛА, удари FPV-дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Також був мінометний обстріл, внаслідок якого загинула цивільна особа.

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По Миропільській громаді росіяни запускали КАБи, вдарили FPV-дроном. У результаті удару дрона в автомобіль, який перевозив хліб, отримала поранення цивільна особа.