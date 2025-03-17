Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Более 100 обстрелов Сумщины за сутки: погиб человек, двое раненых

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 марта 2025, 01:56
Более 100 обстрелов Сумщины за сутки: погиб человек, двое раненых
иллюстративное фото: прокуратура Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 114 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых погиб человек, еще два человека получили ранения.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Шосткинская, Середино-Будская громады".

Реклама:

Детали: Из-за российских обстрелов в области погиб гражданский человек, два человека получили ранения.

На Белопольскую громаду враг сбросил взрывные устройства с БпЛА, бил из минометов FPV-дроном. В результате обстрела ранения получил гражданский человек, также поврежден легковой автомобиль.

В Середино-Будской громаде зафиксировали сброс взрывных устройств с БпЛА, удары FPV-дронами. В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также был минометный обстрел, в результате которого погиб гражданский человек.

РЕКЛАМА:

По Миропольской общине россияне запускали КАБы, ударили FPV-дроном. В результате удара дрона в автомобиль, который перевозил хлеб, получил ранение гражданский человек.

Сумская областьобстрелвзрывроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ
"Киевстар" купил Uklon за $155 миллионов
Все новости...
Сумская область
Зеленский: Россия накапливает силы, чтобы ударить по Сумской области
Пограничники с побратимами отбили нападение диверсантов на Сумщине
Россияне ранили трех человек и разрушили мост в Сумской области
Последние новости
10:03
Россия вытесняет ОАЭ: главный поставщик нефти для Индии изменился
10:03
фотоРоссияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
09:58
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
09:55
СМИ: принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений российской угрозы
09:48
Крупнейший автопроизводитель – Китай: сколько автомобилей изготовили в мире в прошлом году
09:27
СМИ: Еврокомиссия отзывает свое предложение об отказе от сезонного изменения времени
09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
09:20
Цены на нефть идут вверх на фоне ослабления доллара
09:14
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
08:46
Россия атаковала Украину 171 беспилотником: 75 БпЛА были сбиты, 63 - не долетели до цели
Все новости...
Реклама:
Реклама: