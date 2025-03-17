Более 100 обстрелов Сумщины за сутки: погиб человек, двое раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 114 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых погиб человек, еще два человека получили ранения.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Шосткинская, Середино-Будская громады".

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Детали: Из-за российских обстрелов в области погиб гражданский человек, два человека получили ранения.

На Белопольскую громаду враг сбросил взрывные устройства с БпЛА, бил из минометов FPV-дроном. В результате обстрела ранения получил гражданский человек, также поврежден легковой автомобиль.

В Середино-Будской громаде зафиксировали сброс взрывных устройств с БпЛА, удары FPV-дронами. В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также был минометный обстрел, в результате которого погиб гражданский человек.

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По Миропольской общине россияне запускали КАБы, ударили FPV-дроном. В результате удара дрона в автомобиль, который перевозил хлеб, получил ранение гражданский человек.