США депортировали сотни вероятных членов банды в Сальвадор, несмотря на решение суда

В воскресенье сотни вероятных членов банды, в основном из Венесуэлы, были депортированы из Соединенных Штатов в тюрьму в Сальвадоре, причем администрация президента США Дональда Трампа применила полномочия военного времени, чтобы ускорить выдворение, несмотря на решение суда, приостановившее этот шаг.

Источник: CNN

Детали: Во время последних противостояний между Белым домом и судебной системой федеральный судья временно заблокировал возможность администрации использовать древний Закон о чужеземных врагах в субботу вечером и приказал самолетам, переправляющим некоторых из этих мигрантов и находящихся в воздухе, вернуться в США.

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Окружной судья США Джеймс Боасберг заявил, что временный ограничительный приказ будет действовать в течение 14 дней или до следующего решения суда.

Лицо, знакомое с этим делом, сказало, что самолеты уже были в воздухе на момент вынесения решения судьей.

Представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила в воскресенье, что администрация Трампа не нарушила судебное решение, поскольку оно было издано после того, как мигранты покинули Соединенные Штаты.

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"Администрация не "отказывалась выполнять" решение суда. Приказ, не имевший никакого законного основания, был издан после того, как иностранцы-террористы (Tren de Aragua) уже были вывезены с территории США", – заявила Ливитт, настаивая на отсутствии конфликта между действиями администрации и письменным приказом.

"Один судья в одном городе не может управлять движением авианосца, полного иностранных террористов, которые были выдворены с территории США", – добавила она.

Ранее в воскресенье Левитт заявил, что по указанию президента Министерство внутренней безопасности арестовало около 300 членов венесуэльской банды Tren de Aragua на выходных. Государственный секретарь Марко Рубио также сказал, что "сотни жестоких преступников были высланы из нашей страны" и поблагодарил президента Сальвадора Наибу Букеле за предложение поместить депортированных в тюрьму в Сальвадоре.

Он добавил, что Букеле обратился с просьбой вернуть двух лидеров группировки MS-13, а также 21 другого удерживающегося в США сальвадорца, чтобы они "встали перед правосудием на родине".

Букеле объявил в воскресенье утром, что вероятные члены Tren de Aragua прибыли в Сальвадор и были переведены в Центр заключения террористов (CECOT) "сроком на один год". Его публикация в сети Х содержала видео, как мужчин выводят из автобусов в наручниках и с бритыми головами.

Трамп в сети Truth Social поблагодарил лидера Сальвадора за принятие депортированных через несколько часов.

CNN отмечает, что США выплатят Сальвадору 6 миллионов долларов за размещение депортированных. Деньги, по словам Букеле, помогут поддерживать пенитенциарную систему, которая сейчас обходится в 200 миллионов долларов в год. Он добавил, что "эта акция" поможет правоохранительным органам собрать разведывательную информацию и задержать больше участников MS-13.

Центр содержания террористов (Cecot) – самая большая тюрьма Сальвадора, которая может вместить до 40 000 человек.

Издание отмечает, что центр известен жестоким отношением к заключенным, которое правозащитные организации считают бесчеловечным и нарушающим права человека.

В публикации добавляют, что CNN посетило тюрьму в конце прошлого года и увидело заключенных, запертых в переполненных камерах, где в некоторых содержалось около 80 человек. Они спали на металлических кроватях без матрасов, простыней и подушек.