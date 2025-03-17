США виходять з групи, яка розслідує злочини Росії в Україні – ЗМІ

США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

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За даними співрозмовників NYT, ознайомлених із ситуацією, про вихід США з цієї групи Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.

Очікується, що про рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розішлють співробітникам і членам материнської організації групи – Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Адміністрація експрезидента СШАВ Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

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Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами.

Ця група мала координувати зусилля Міністерства юстиції США щодо притягнення до відповідальності росіян, винних у звірствах, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.

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