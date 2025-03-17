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США выходят из группы, которая расследует преступления России в Украине – СМИ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 08:31
США выходят из группы, которая расследует преступления России в Украине – СМИ
Фото иллюстративное с pixabay.com

США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления России во время ее вторжения в Украину, включая действия главы Кремля Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Речь идет о Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который создали для привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за агрессию, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

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По данным собеседников NYT, знакомых с ситуацией, о выходе США из этой группы Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников.

Ожидается, что о решении объявят 17 марта в электронном письме, которое разошлют сотрудникам и членам материнской организации группы – Агентства Евросоюза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.

Администрация экс-президента США Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой.

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Кроме того, по данным NYT, администрация Трампа также сокращает работу Группы по расследованию военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генпрокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами.

Эта группа должна была координировать усилия Министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян, виновных в зверствах, совершенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Предыстория:

  • В ноябре 2023 года администрация Байдена предоставила $1 млн на поддержку деятельности Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины.
  • В декабре того же года Министерство юстиции США объявило обвинения четырем российским солдатам за военные преступления против американца, который жил в Украине во время полномасштабного вторжения России, что стало первым подобным случаем.

СШАРосcияроссийско-украинская войнаЕвропа
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