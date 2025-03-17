США выходят из группы, которая расследует преступления России в Украине – СМИ

США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления России во время ее вторжения в Украину, включая действия главы Кремля Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Речь идет о Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который создали для привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за агрессию, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

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По данным собеседников NYT, знакомых с ситуацией, о выходе США из этой группы Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников.

Ожидается, что о решении объявят 17 марта в электронном письме, которое разошлют сотрудникам и членам материнской организации группы – Агентства Евросоюза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.

Администрация экс-президента США Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой.

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Кроме того, по данным NYT, администрация Трампа также сокращает работу Группы по расследованию военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генпрокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами.

Эта группа должна была координировать усилия Министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян, виновных в зверствах, совершенных после полномасштабного вторжения в Украину.

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