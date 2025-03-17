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Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до понад 12 років за кількома справами

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 березня 2025, 10:50
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до понад 12 років за кількома справами
Фото: Getty Images

У Грузії суд визнав експрезидента країни Михеїла Саакашвілі винним у справі щодо незаконного перетину державного кордону та призначив йому покарання – понад чотири роки за ґратами.

Джерело: "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда"

Деталі: У понеділок, 17 березня, Саакашвілі визнали винним у незаконному перетині кордону, йому призначили покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі.

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Оскільки суди Грузії вже засудили експрезидента країни загалом до дев’яти років позбавлення волі, суддя заявив, що у підсумку він проведе в ув'язненні 12 років і шість місяців.

"Цим вироком (строк у справі про незаконний перетин кордону) частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року [у "справі про піджаки"], – вісім років... У підсумку, за сукупністю вироків, Михайлу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і шість місяців", – заявив суддя.

Відтак за цим вироком, Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

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У контексті справи щодо незаконного перетину кордону зазначимо, що Саакашвілі, який перебував у розшуку, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року і був заарештований 1 жовтня. 

Після рішення суду щодо дев’яти років позбавлення волі у справі про розкрадання державних коштів, експрезидент Грузії назвав вирок політичним переслідуванням з боку "російського олігарха" Бідзіни Іванішвілі.

СаакашвіліГрузіясуд
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