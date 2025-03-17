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Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к более чем 12 годам по нескольким делам

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 17 марта 2025, 10:50
Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к более чем 12 годам по нескольким делам
Фото: Getty Images

В Грузии суд признал экс-президента страны Михеила Саакашвили виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы и назначил ему наказание - более четырех лет за решеткой.

Источник: "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда"

Детали: В понедельник, 17 марта, Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении границы, ему назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.

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Поскольку суды Грузии уже приговорили экс-президента страны в целом к девяти годам лишения свободы, судья заявил, что в итоге он проведет в заключении 12 лет и шесть месяцев.

"Этим приговором [срок по делу о незаконном пересечении границы] частично добавляется к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года [по "делу о пиджаках"], – восемь лет... В итоге, по совокупности приговоров, Михеилу Саакашвили устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев", – заявил судья.

По этому приговору Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

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В контексте дела о незаконном пересечении границы отметим, что Саакашвили, который находился в розыске, тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года и был арестован 1 октября.

После решения суда о девяти годах лишения свободы по делу о хищении государственных средств экс-президент Грузии назвал приговор политическим преследованием со стороны "российского олигарха" Бидзины Иванишвили.

СаакашвилиГрузиясуд
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