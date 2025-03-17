Каллас: Міністри оборони ЄС 2-3 квітня у Польщі обговорять пакет військової допомоги Україні

Великий пакет військової допомоги Україні, запропонований високою представницею Європейського Союзу з закордонних справ Каєю Каллас, буде розглянутий на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС 2-3 квітня у Варшаві.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Каллас перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі 17 березня

Пряма мова: "Є широка політична підтримка цієї ініціативи, що добре, але існує багато деталей, які потрібно опрацювати. Також міністри оборони (Євросоюзу – ред.) повинні сказати своє слово, і у нас призначена зустріч міністрів".

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У Єврокомісії на запит "Європейської правди" уточнили, що йдеться про неформальне засідання міністрів оборони Євросоюзу, яке відбудеться 2-3 квітня у Варшаві.

"Важливо, що Європейська Рада сказала, що ми повинні рухатися швидко, і саме це ми та робимо", – додала Кая Каллас.

Як повідомили "ЄвроПравді" дипломатичні джерела, обізнані з суттю оновлених пропозицій Каї Каллас з воєнної допомоги Україні, вона передбачає надання військової підтримки вже у 2025 році на суму 20-40 млрд євро, і міститиме нагальні потреби України: системи ППО й ракети до них, боєприпаси, навчання українських військових.

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Ініціатива передбачає створення "коаліції охочих", добровільну участь держав ЄС у військовій допомозі Україні, що допоможе уникнути вето таких держав, як Угорщина чи Словаччина, додали співрозмовники "Європейської правди".

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