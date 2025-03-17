Вучич заявив, що не допустить копії Майдану в Сербії

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не допустить повторення подій українського Майдану у своїй країні. У відеозверненні в Instagram він наголосив, що готовий захищати Сербію від подібних сценаріїв.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РТС

Деталі: Вучич зосередився на звинуваченні організаторів протестів проти нього у брехні.

Реклама:

"Я дуже пишаюся тим, як сербська держава зберегла стабільність і мир в Сербії, незважаючи на численні спроби дестабілізувати і підірвати мир", – заявив він.

Президент Сербії заявив, що під час протестів 15 березня "вони транслювали через усі свої ЗМІ, з антисербським відтінком, що інтернет буде закритий, що соціальні мережі не будуть існувати, тому що так роблять диктатори, і вказав, що всі вони брешуть".

Вучич заявив, що "потім була найбільша брехня, тому що, коли все закінчується невдало, доводиться брехати ще більше".

РЕКЛАМА:

"Тоді вони придумали історію про звукову гармату, вони знайшли цю звукову гармату і показали її, показали її в руках солдата, члена "Кобри", тільки це не звукова гармата, а протидронна гвинтівка, звичайна протидронна гвинтівка, тому що армія і "Кобра" взагалі не мають звукових гармат. У сербській армії немає звукової гармати", – підкреслив Вучич.

Він зазначив, що так робили на Майдані і нагадав про звинувачення у тому, що Віктор Янукович залучив снайперів, які стріляли по людях. "Так і тут вони почали говорити: "Вучич, ти стріляв у своїх людей". Там не було поранених, ні з ким нічого не сталося, але їм треба щось вигадувати", – сказав Вучич.

Президент Сербії підкреслив, що "звукова гармата ніде не стояла на вулиці, її не можна не бачити, її не можна не чути".

"Ви вигадали чергову злісну брехню, думаючи, що нею можна знищити Сербію. Розслідування буде завершене в повному обсязі протягом 48 годин, і всі винні в таких брутальних вигадках і брехні будуть притягнуті до відповідальності і постануть перед судом. Занадто багато було жартів та ігор про знищення Сербії. Ми будемо захищати Сербію і захистимо її, Сербія переможе", – підкреслив президент Вучич.

Нагадаємо: