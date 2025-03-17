Вучич заявил, что не допустит копии Майдана в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не допустит повторения событий украинского Майдана в своей стране. В видеообращении в Instagram он подчеркнул, что готов защищать Сербию от подобных сценариев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РТС

Детали: Вучич сосредоточился на обвинении организаторов протестов против него во лжи.

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"Я очень горжусь тем, как сербское государство сохранило стабильность и мир в Сербии, несмотря на многочисленные попытки дестабилизировать и подорвать мир", – заявил он.

Президент Сербии заявил, что во время протестов 15 марта "они транслировали через все свои СМИ, с антисербским оттенком, что интернет будет закрыт, что социальные сети не будут существовать, потому что так делают диктаторы, и указал, что все они лгут".

Вучич заявил, что "потом была самая большая ложь, потому что, когда все заканчивается неудачно, приходится лгать еще больше".

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"Тогда они придумали историю о звуковой пушке, они нашли эту звуковую пушку и показали ее, показали ее в руках солдата, члена "Кобры", только это не звуковая пушка, а противодронная винтовка, обычная противодронная винтовка, потому что армия и "Кобра" вообще не имеют звуковых пушек. В сербской армии нет звуковой пушки", – подчеркнул Вучич.

Он отметил, что так делали на Майдане и напомнил об обвинениях в том, что Виктор Янукович привлек снайперов, которые стреляли по людям. "Так и здесь они начали говорить: "Вучич, ты стрелял в своих людей". Там не было раненых, ни с кем ничего не произошло, но им надо что-то придумывать", – сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что "звуковая пушка нигде не стояла на улице, ее нельзя не видеть, ее нельзя не слышать".

"Вы выдумали очередную злостную ложь, думая, что ею можно уничтожить Сербию. Расследование будет завершено в полном объеме в течение 48 часов, и все виновные в таких грубых измышлениях и лжи будут привлечены к ответственности и предстанут перед судом. Слишком много было шуток и игр об уничтожении Сербии. Мы будем защищать Сербию и защитим ее, Сербия победит", – подчеркнул президент Вучич.

Напомним: