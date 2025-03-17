В Україні 18 березня мокрий сніг на сході та півночі, на решті території – без опадів

18 березня, в Україні збережеться прохолодна погода. У південно-східних та місцями північних областях очікується невеликий мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів. На дорогах заходу країни місцями можлива ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер в Україні переважатиме північно-західного напрямку, швидкістю 7-12 м/с. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях можливі пориви до 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 3-8° морозу, у Карпатах похолодає до 9-14° морозу. Вдень повітря прогріється до 0-5° тепла. На південному сході країни вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 2-7° тепла.

У Києві вночі у вівторок опадів не прогнозують, проте вдень можливий місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3-5° морозу, вдень підніметься до 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 березня найвища температура в Києві була зафіксована у 2012 році – +20,8°, а найнижча у 1898 році – -18,7°.

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У середу, 19 березня, в Україні, окрім західних та більшості південних областей, очікується невеликий, а в східних регіонах – помірний мокрий сніг, вдень подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах – 7-12° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві в середу прогнозують невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.